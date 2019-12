Borussia-Mannschaft soll so bleiben : Darum will Eberl auf Kader-Veränderungen verzichten

Mönchengladbach Obwohl Borussia nur noch in der Bundesliga vertreten ist, will Max Eberl nicht reagieren. Nach wie vor würden alle Spieler weiter gebraucht, meint Gladbachs Sportdirektor. Weder Ver- noch Zukäufe sind derzeit angedacht.

Den hat Borussia, das zeigte die erste Halbserie der Saison. Trotz vieler Verletzungen hat es Gladbach in die Spitzengruppe der Bundesliga geschafft, deswegen sieht „Stand heute so aus, dass wir mit diesem Kader auch in die Rückrunde gehen werden“, sagt Eberl. Auch weitere Zukäufe seien nicht geplant. „Ich wüsste nichts, was in zwei, drei Wochen anders sein sollte. Einfach Spieler dazuholen, bedeutet vielleicht Unruhe in der Chemie des Kaders. Man hat dann womöglich mehr Qualität, aber in der Chemie in der Kabine auf einmal größere Probleme. Dann nützt dir etwas mehr Qualität auch nichts.“