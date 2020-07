Schluss mit Understatement : Borussia geht immer mehr in den Attacke-Modus

Marco Rose und Max Eberl sprechen bei Borussia die gleiche Sprache. Foto: Poolfotos/Dirk Päffgen

Mönchengladbach Marco Rose hat als Trainer einen neuen Spirit bei Borussia eingebracht. Der gesamte Klub wirkt nun erfolgshungriger. Auch Sportdirektor Max Eberl äußert sich nun kämpferischer als in der Vergangenheit.

Außenstehende konnten in den vergangenen Jahren das Gefühl haben, dass sich Borussia mit weniger zufrieden gibt als andere Teams in der Bundesliga. Erst war es die Einstelligkeit, die für Freude bei den Verantwortlichen sorgte, noch in der Saison 2018/19 schien es absolut okay gewesen zu sein, dass die Champions League im Schlussspurt verpasst wurde, obwohl die Gladbacher über einen Großteil der Saison auf einem Königsklassen-Platz rangiert hatten und sogar recht spät in der Saison zeitweise ein Kandidat auf den Titel zu sein schienen. Erst seit der abgelaufenen Saison vermittelt Borussia das Gefühl, sich mit allen Kräften um das Maximum zu bemühen. War vorher das Credo etwa „Wir versuchen es, aber wenn es nicht klappt, sind wir auch zufrieden“, so hört man jetzt immer wieder heraus, dass die Borussen das optimale Ergebnis unbedingt wollen.

Foto: Dirk Päffgen Paeffgen (dirk) 11 Bilder Das ist Max Eberl

Die Annahme liegt nahe, dass dieser Schritt ein Ergebnis der Verpflichtung von Marco Rose gewesen ist. In seiner Trainerkarriere kennt er bislang nur Erfolg, das soll sich in Gladbach nicht ändern. Und das hat sich bislang nicht geändert, denn in diesem Jahr hat Borussia die Champions League geschafft. Roses Weg, den maximal ambitionierten, gehen alle im Verein mit. Auch Max Eberl. Der Sportdirektor betonte in der Vergangenheit vor allem, dass Borussia eigentlich nicht mithalten könne mit den anderen aufgrund der finanziellen Situation. Damit schaffte er auch Alibis, wenn etwas nicht klappte.

Doch in erster Linie ist es seine Arbeit, die dafür sorgte, dass Gladbach eben doch mithalten kann. Nicht finanziell, aber sportlich. Borussia zahlt zwar keine Gehälter und kann nicht so teuer einkaufen wie andere Teams, aber sie hat einen besseren Kader zusammen als Klubs, die mehr Geld ausgeben (können). Deswegen schaltet auch Eberl mittlerweile immer mehr in den Attacke-Modus. „Ich habe uns in einigen Interviews als das Gallische Dorf vom linken Niederrhein bezeichnet. Ich finde, dass das ein sehr schönes und auch passendes Bild ist“, sagt der 46-Jährige im Interview Borussias Mitgliedermagazin „FohlenEcho“. „Wir mögen kleiner sein als die Übermächte Bayern, Dortmund, Leipzig und Leverkusen und hatten in den vergangenen Jahren auch nicht die finanziellen Möglichkeiten wie Wolfsburg oder Schalke, aber wir sind angriffslustig und können kämpfen. Wir können stolz sein auf das, was wir sind und auf das, was wir haben. Denn wir haben keinen reichen Mäzen im Rücken, keinen Investor und haben keine Anteile verkauft.“