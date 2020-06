Borussias Eberl verurteilt rassistische Kommentare : „Diese Leute sollen ihre Mitgliedschaft kündigen“

Mönchengladbach Borussia hat mit dem 1. FC Köln, dem BVB und Schalke 04 ein gemeinsames Video gegen Rassismus gemacht. In den sozialen Netzwerken gab es dazu Kommentare, die den Verein „fassungslos“ machten. Sportdirektor Max Eberl betonte am Donnerstag noch einmal, dass man solche Anhänger bei Borussia nicht haben möchte.

Marcus Thuram hat die gesamte Liga inspiriert. Die Geste des Borussen-Stürmers, der nach seinem Kopfballtor gegen Union Berlin den Kniefall des US-Football-Stars Colin Kaepernick zitierte, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen , wurde am vergangenen Wochenende von fast allen Klubs übernommen, um ihre Solidarität mit dem durch Polizeigewalt in den USA getöteten George Floyd zu zeigen.

Was dann passierte, machte Borussia „fassungslos“, wie der Bundesliga-Vierte auf seiner Homepage zugab : Unter dem Video fanden sich reihenweise „rassistische, hetzerische und menschenverachtende Kommentare“, wie es auf der Internetseite des Klubs und in seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken heißt. Die Kommentare wurden umgehend entfernt. „Wir sind dankbar, dass die Mehrzahl unserer Fans versucht, diesen Menschen mit Vernunft und Fakten entgegen zu treten – das gibt uns Hoffnung. Leider gibt es aber auch eine Menge Menschen, die die Menschlichkeit vermissen lassen“, schrieb Borussia.

Auch Sportdirektor Max Eberl bezog am Donnerstag klar Stellung zu dem Thema: „Das Video ist herausragend und unterstreicht absolut unsere Meinung zu Rassismus und Ausgrenzung. Der Fußball hat das schon immer gelebt in den Teams, er steht für Integration und Miteinander“, sagte Eberl. Und: „Was da passiert ist, zeigt, wie krank unsere Gesellschaft ist. Wir wollen solche Menschen nicht bei uns haben, diese Leute sollen ihre Mitgliedschaft kündigen und nach Hause gehen, ich will solche Leute in unserem Stadion nicht sehen.“