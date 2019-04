Er soll schon ausgezogen sein : Max Eberl und Ehefrau Simone trennen sich nach 21 Jahren Ehe

Mönchengladbach Bei Max Eberl ist es derzeit nicht nur beruflich turbulent. Der Sportdirektor der Borussen bestätigte der „Bild“, dass er und seine Frau sich getrennt haben, er habe jedoch Hoffnung auf ein Liebes-Comeback.

Der Stress und die langen Arbeitszeiten könnten nach Angaben des Blattes ein Faktor bei dieser Vorerst-Entscheidung gespielt haben. Auch in der Länderspielpause beispielsweise war für den Borussia-Manager der Fußball stets präsent. In dieser Zeit hat er sich dafür entschieden, im Sommer die Zusammenarbeit mit Dieter Hecking als Trainer zu beenden und Marco Rose – nur die Verkündung steht noch aus – als seinen Nachfolger zu installieren. Auch in den Sommer- und Winterpausen ist abschalten für einen Bundesliga-Manager keine Option. In dieser Zeit werden die meisten Transfers für die kommende Saison beziehungsweise die Rückrunde eingetütet.