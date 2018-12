Borussias Veteranen : Eberl und Raffael sprechen über einen neuen Vertrag

Abschied oder weitere Zukunft bei Borussia? Raffael muss sich entscheiden. Foto: AP/Martin Meissner

Mönchengladbach Raffael will seine Karriere eigentlich bei der Borussia beenden, aber ist er zu Gehaltseinbußen bereit? Auch Patrick Herrmann muss sich entscheiden. Bei Oscar Wendt fehlen nur noch ein paar Einsätze, dann verlängert sich der Vertrag automatisch.

Für einige Spieler dürfte es der letzte Jahreswechsel als Borusse werden. Sechs Verträge laufen am Saisonende aus. Dabei sind auch die prominenten Veteranen Patrick Herrmann, Oscar Wendt und Raffael. Es sind prägende Gesichter der vergangenen Jahre in Gladbach. Da ist es klar, dass die Entscheidungen teilweise nicht ganz leicht zu treffen sind. Zumindest mit Raffael haben bereits Gespräche über eine weitere gemeinsame Zukunft begonnen.

Seit Sommer 2013 ist Raffael bereits Borusse, und es kann durchaus sein, dass nach fünf Jahren noch nicht Schluss sein wird. „Wir hatten ein erstes Gespräch, und beide Seiten können sich sehr gut vorstellen, den Vertrag nochmal zu verlängern“, sagte Sportdirektor Max Eberl im Gespräch mit unserer Redaktion. Aktuell fehlt der Brasilianer wegen eines Schlüsselbeinbruchs noch für einige Wochen, Konsequenzen für seine Zukunftsplanungen hat dies jedoch nicht.

Doch Raffael, aktuell Top-Verdiener der Gladbacher, wird auch bewusst sein, dass er finanzielle Einbußen hinnehmen muss. Als der Stürmer vor zweieinhalb Jahren seinen Vertrag zuletzt verlängerte, war er einer der besten Spieler im Kader, doch selbst dem Super-Techniker ist sein fortgeschrittenes Fußballeralter anzumerken. Der 33-Jährige kam in dieser Bundesliga-Saison erst siebenmal zum Einsatz.

Wichtig bei den Verhandlungen wird also sein, sich auf ein für beide Seiten angemessenes Gehalt zu einigen. Dass Raffael weiterhin für Gladbach spielen will, betonte er bereits im Interview mit unserer Redaktion Anfang November. „Mein Plan ist es, bei Borussia zu bleiben, bis ich meine Karriere beende, ich will auf jeden Fall verlängern“, sagte er da.

Das ist Patrick Herrmann

Während Raffael sich dafür erst mit Eberl einigen muss, ist Wendt die Verlängerung bereits gewiss. Ihm fehlen nur noch wenige Einsätze, dann wird sein Kontrakt automatisch bis 2020 ausgebaut. Da der Schwede in der Hinrunde in jedem Spiel zum Einsatz kam, dürfte an der Erfüllung der Klausel kein Zweifel bestehen.

Für seine Ansprüche zu wenig Einsätze bekam Herrmann, dessen Zukunft nach wie vor offen ist. Bei ihm ist auch ein Wechsel im Winter möglich. Der Außenspieler befindet sich im Überlegungsprozess, ob er sich bei „seiner“ Borussia – er spielte als Profi für keinen anderen Klub – durchbeißen will oder sein Glück woanders versucht. „Es müsste schon trifftige Gründe geben“, sagte Eberl über mögliche Abgänge im Winter, räumte Herrmann ob dessen Verdienste für den Verein jedoch eine Sonderstellung ein: „Bei Patrick bin ich immer bereit zu reden. Zu einem solchen Spieler, der schon so viele Jahre im Klub ist, gibt es eine ganz andere Beziehung, er ist ein Gesicht der Borussia. Aber es ist klar, dass er unzufrieden ist.“ Darüber, dass er in dieser Saison erst dreimal in der Startelf stand und bei ebenso vielen Spielen nicht mal im Kader war.