Noten für Borussias Trainer und Manager: Darum waren Eberl und Hecking noch besser als ihre Spieler

Mönchengladbach Nach der erfolgreichen Hinrunde haben wir die Spieler unter die Lupe genommen. Nun haben wir den Manager und den Trainer der Borussia bewertet. Das sind ihre Noten.

Unter den Spielern sind Yann Sommer, Christoph Kramer und Matthias Ginter die leistungsstärksten Gladbacher. Sie haben in der Hinrunde die besten Noten erhalten. Im Gegensatz zu ihnen müssen sich die sportlich Verantwortlichen keiner wöchentlichen Bewertung in dieser Form unterziehen. Wie sind also die Leistungen von Trainer Dieter Hecking und Sportdirektor Max Eberl zu bewerten? Eine Einzelkritik der beiden Macher des Gladbacher Hinrundenerfolgs mit 33 Punkten und Platz drei.