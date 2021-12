„Kein Problem des Fußballs an sich“ : Eberl kommentiert Impfpass-Betrug in Deutschland

Mönchengladbach Zum Fall des entlassenen Physiotherapeuten von Borussia Mönchengladbach will sich der Verein nicht weiterführend äußern. Manager Max Eberl bemängelte vor dem Hintergrund gehäufter Impfpass-Fälschungen mangelnde Solidarität in der Gesellschaft.

Der Fall eines Physiotherapeuten von Borussia Mönchengladbach , der einen gefälschten Impfpass verwendet haben soll, beschäftigt auch die Polizei . Der Verein will den Vorgang aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht weiter kommentieren. „Wir haben einen Mitarbeiter entlassen, das stimmt“, sagte Manager Max Eberl am Donnerstag. „Der Rest ist eine Angelegenheit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ich glaube, jeder hat Verständnis dafür.“

„Es ist generell in Deutschland ein Problem, keines des Fußballs an sich, im Gegenteil“, sagte Eberl, allerdings nehme er den Fußball schon immer als „Spiegelbild der Gesellschaft“ wahr. „Ich glaube dadurch, dass wir so präsent sind, versuchen wir mit einigen Themen viel sorgsamer umzugehen und müssen auch offener sein“, so Eberl. Davon zeugten seiner Meinung nach die umfassende Berichterstattung und das öffentliche Interesse.