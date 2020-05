Mehrere Gerüchte, aber kein Handel : Darum ist Eberls Transfer-Stopp kein Drama für Borussia

Mönchengladbach Es gibt Gerüchte rund um Borussia und mögliche neue Spieler. Unter anderem um zwei Franzosen. Doch Sportdirektor Max Eberl hat das Thema Transfers wegen der Corona-Krise hinten an gestellt.

Es gibt Gerüchte. Um Malang Sarr, den französischen Verteidiger zum Beispiel. Er soll wie schon 2019, als sich die Sache zerschlug, auf Borussias Einkaufsliste stehen. Dass Sarr in die Bundesliga will, ist den Worten seines Beraters zu entnehmen. Bekannt ist auch, dass Sarrs Vertrag bei OGC Nizza ausläuft und er daher ablösefrei ist. Und ebenso, dass auch RB Leipzig und Bayer Leverkusen Interesse an ihm haben. Kollegen aus Frankreichs U21 hätten ihm Tipps gegeben, ließ der Umworbene wissen, einer dieser Kollegen ist wohl Borussias Stürmer Marcus Thuram.

Hinweise auf ein eventuelles Interesse Borussias finden sich auch im Fall des Paderborner Mittelfeldmanns Sebastian Vasiliadis. Der 22-Jährige ist wohl auf dem Markt und war wie Sarr schon mal ein Thema am Niederrhein. Dass es bei Eberl eine Wiedervorlage gibt, ist bekannt.

Und auch, dass er aktuell gern auf Talente aus Frankreich schaut, weswegen die Meldung von „L’Equipe“, Gladbach habe Interesse am 17 Jahre alten Verteidiger Hubert Mbuyi-Mamba von Paris Saint Germain, nicht überrascht. Borussia hat den französischen Markt für sich entdeckt, in Mamadou Doucouré (2016) und Michael Cuisance (2017), Alassane Plea (2018) und Thuram (2019) gab es in den vergangenen Jahren jeweils Zuwachs auf dem Land des Weltmeisters.

Daher klingen Sarr und auch Mbuyi-Mamba nach fast logischen Optionen für Borussia. Und es ist keineswegs ausgeschlossen, dass es zumindest einen der beiden Herren noch nach Gladbach verschlägt. Doch zunächst einmal wird es keine Transfers geben. Eberl hat das Thema hinten angestellt. „Unser Ziel ist, die Saison mit dem größtmöglichen Erfolg zu Ende zu spielen. Dann kann man sehen, wo man steht und wie sich die Einnahmen-Situation darstellt“, sagte Eberl und verwies auf das „Grashoff’sche Handeln“: Der frühere Manager hatte immer die Maxime, nicht mehr auszugeben als eingenommen wird. Da bislang nicht beziffert werden kann, was die Corona-Krise Borussia über die jetzt schon veranschlagten zehn bis 13 Millionen Euro kosten wird, gibt es sicherlich Ideen, was gemacht werden könnte, aber keine konkreten Entscheidungen.

Es ist sogar denkbar, dass es im Sommer gar keine Transfers gibt und eher das Winter-Transferfenster interessant sein wird. Verpasst Borussia die Champions League, wären mit den Einnahmen aus der Europa League soeben die bisher hochgerechten Verluste ausgeglichen. Dann wäre kein Spielraum da für große personelle Maßnahmen. Erreicht Borussia die Champions League, wäre die Lage eine andere. Es wäre Geld da, das ins Team investiert werden könnte. Das wäre auch der Fall, wenn es eines der „unmoralischen Angebote“ für einen Spieler (zum Beispiel für den wohl von Manchester United umworbenen Stürmer Alassane Plea) geben würde, die der Klub nicht ablehnen könnte.

Info Internes Elf gegen Elf als Generalprobe Am Mittwoch steht ein internes Testspiel Elf gegen Elf im Stadion auf dem Programm. Das ist quasi die Generalprobe für den Restart.

Doch Eberl hat nicht nur gesagt, dass derzeit keine Ausgaben geplant sind, er hat auch angedeutet, dass es gar nicht zwingend nötig wäre, den Kader zu verstärken. Mit den knapp 40 Millionen Euro, die im Sommer 2019 ins Team gesteckt wurden, hat das Gladbacher Team eine enorme Breite auf hohem Niveau bekommen – und einige Spieler wie Ramy Bensebaini oder Breel Embolo haben ihr Potenzial sogar noch nicht mal ausgeschöpft. Marco Rose und sein Trainerteam haben zudem gezeigt, dass sie aus dem vorhandenen Material vielfältige Ansätze „stricken“ können.