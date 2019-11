Max Eberl über Spielerverträge : „Für Borussia ist es nicht möglich, Ausstiegsklauseln auszuschließen“

Düsseldorf Borussias Sportdirektor Max Eberl war am Sonntag Gast in der Sport1-Talkrunde „Doppelpass“. Dort sprach er unter anderem über die Zukunft von Denis Zakaria und die Vermarktung des Stadionnamens.

Denis Zakaria ist der Senkrechtstarter dieser bisherigen Saison. Unter Borussias Trainer Marco Rose blüht der Schweizer Nationalspieler auf und spielt so stark, dass er bei so gut wie jedem Topklub Europas auf dem Zettel stehen dürfte. Für Gladbach wird es also schwer, den 23-Jährigen langfristig halten zu können. Obgleich er noch einen Vertrag bis 2022 besitzt – ohne Ausstiegsklausel, wie Max Eberl in der Sport1-Talkrunde „Doppelpass“ erneut betonte.