Borussias Sportdirektor Eberl im Interview : „Wir haben eine mündliche Einigung mit einem Trainer“

Exklusiv Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach wechselt im Sommer den Trainer. Sportdirektor Max Eberl hat sich den Fragen unserer Redaktion gestellt. Lesen Sie einige seiner Aussagen vorab.

Am Dienstag verkündete Borussias Sportdirektor Max Eberl überraschend, dass Dieter Hecking in der kommenden Saison nicht mehr Trainer der Gladbacher sein wird. Nach Informationen dieser Redaktion wird Marco Rose sein Nachfolger. „Es gibt eine Tendenz, weitreichende Gespräche, eine mündliche Einigung mit einem Trainer, von dem ich sage, er kann in der Zukunft mit uns den nächsten Schritt machen. Aber es gibt noch nichts Unterschriebenes, daher gibt es auch noch nichts zu vermelden. Ich werde daher auch keine Namen von Trainern kommentieren“, sagt Eberl im Exklusiv-Interview mit unserer Redaktion.