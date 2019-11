Max Eberl im Doppelpass : „Wache morgens auf und möchte Meister werden“

Düsseldorf Borussias Sportdirektor Max Eberl war am Sonntag Gast in der Sport1-Talkrunde „Doppelpass“. Dort sprach er unter anderem über die Titelchancen der Fohlenelf und Trainer Marco Rose.

Es ist ein bekannter Satz von Max Eberl. Der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach möchte irgendwann gern etwas „Blechernes“ in seinen Händen halten. In der Sport1-Talkrunde „Doppelpass“ wurde der 46-Jährige gefragt, ob er mit Borussia in dieser Saison Meister werden möchte. „Ich wache morgens auf und möchte es werden. Wir sollen alle träumen, schätzen es aber auch realistisch ein“, sagte Eberl mit einem Augenzwinkern. „Wir haben es geschafft, den Klub dort zu etablieren, wo wir es uns vorgestellt haben – wir spielen permanent um Europa.“

Neben den Meisterchancen wurde Eberl auch zu dem Spielstil von Trainer Marco Rose befragt. „Der Fußball, den wir spielen, ist deutlich besser als in der vergangenen Saison. Er will mehr Aktivität und mehr Attraktivität. Wir spielen riskant, aber das ist die Idee, die er hat.“ Das große Plus von Rose sei, dass „er sich auch seinen Spielern anpasst. Er presst seine Taktik nicht stur durch, sondern richtet sich nach den Qualitäten seiner Spieler. Außerdem fängt er nicht an zu wackeln, wenn ein paar Dinge nicht funktionieren.“