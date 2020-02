„Wir sind gut aufgestellt“ : Eberl erweitert sportliche Leitung doch nicht

Mönchengladbach Borussias Sportdirektor Max Eberl hatte angedeutet, seinen Stab zu erweitern. Davon sieht er jetzt ab. Den Spielern, deren Verträge auslaufen im Sommer, wurde mitgeteilt, wie die Gedankenspiele von Eberl und Trainer Marco Rose bezüglich ihrer Zukunft sind.

Es kursierten unter anderem Namen wie Rouven Schröder oder Jonas Boldt als mögliche „Zugänge“. Doch jetzt ist klar: „Die Gedanken sind abgeschlossen. Wir sind gut aufgestellt. Wir haben ein Team, über das ich sehr glücklich bin. Wir haben in Marco Rose als Trainer ein phantastisches Puzzlteil gefunden, das perfekt zu uns passt. Dazu kommen Scouting-Leiter Steffen Korell und Teammanager Christofer Heimeroth, der seinen Job herausragend macht. Darum sind meine Gedanken wieder in eine andere Richtung abgebogen“, sagte Eberl nun.

Auch in Sachen Kader bahnen sich Entscheidungen an. Die Verträge von Raffael, Oscar Wendt, Fabian Johnson und Tobias Strobl laufen am Saisonende aus, ihre Zukunft als Borussen ist also offiziell noch offen. Intern indes gibt es bei Eberl und Trainer Marco aber klare Tendenzen, wie die Gedankenspiele bezüglich dieser Spieler sind, wie Eberl andeutete.