Nach Eberls Machtwort bei Beyer : Das letzte Zukunfts-Fragezeichen in Borussias Defensive

Mönchengladbach Nachdem Max Eberl betont hat, dass Jordan Beyer in der nächsten Saison wieder bei Borussia spielen wird, ist nach jetzigem Stand nur eine Frage offen: Wer wird der Konkurrent von Ramy Bensebaini sein?

In Hamburg hat man die Worte von Max Eberl ohne Freude zur Kenntnis genommen haben. Im „Kicker“ betonte Borussias Sportdirektor, dass Eigengewächs Jordan Beyer nach seiner halbjährigen Leihe vom HSV zurück an den Niederrhein zurückkehren und nächste Saison in Gladbach spielen wird. Damit hat Eberl eine weitere Defensiv-Personalie für die Spielzeit 2020/21 geklärt – womit nur noch ein Frage übrig bleibt: Wer wird der Konkurrent von Ramy Bensebaini als Linksverteidiger?

Beyer kann sowohl Stefan Lainer als Rechtsverteidiger – dort wurde der 19-Jährige beim HSV seit seinem Wechsel in jedem Spiel eingesetzt – entlasten, als auch das Abwehrzentrum, in dem nicht nur Matthias Ginter, Nico Elvedi und Tony Jantschke nächstes Jahr (Stand jetzt) im Trikot der Gladbacher auflaufen, sondern auch Mamadou Doucouré erstmals ein ernsthafter Kontrahent im Kampf um einen Platz im Kader sein könnte. Die rechte Seite sowie das Abwehrzentrum sind also bereits qualitativ und quantitativ gut bestückt. Auf der linken Seite ist die Situation noch nicht so komfortabel geregelt.