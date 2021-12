„Möchte alles geklärt wissen“ : Borussias Sportdirektor Eberl mit klarer Botschaft an Ginter, Zakaria und Co.

Klare Ansage an die Mannschaft: Borussias Sportdirektor Max Eberl. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Borussias Sportdirektor Max Eberl hat in einem ausführlichen Interview das Jahr 2021 nochmals Revue passieren lassen. Dabei verriet er auch, was er seinen Spielern für die kurze Winterpause mit auf den Weg gegeben hat.

Das Jahr 2021 hatte für Max Eberl eigentlich sehr angenehm begonnen. Während sein Klub die ersten beiden Bundesligaspiele gewann, darunter auch ein 3:2-Heimsieg gegen den FC Bayern München, genoss der Sportdirektor seine Auszeit in den Bergen, die ihm Borussia gewährt hatte. „Die schönsten beiden Wochen waren gleich zu Beginn“, sagte Eberl nun im großen Jahresrückblick-Interview mit Moderator Torsten Knippertz, das der Klub am Dienstag veröffentlichte.

Doch was für den Manager folgte, waren stressige Monate: der Abschied Marco Roses, das Verpassen des internationalen Geschäfts, ein Sommer ohne große Transfers und nun ein enttäuschender Hinrundenabschluss mit deftigen Niederlagen. So musste Eberl letztlich zusammenfassen, dass 2021 ein „turbulentes und surreales Jahr“ war.

Und die kommenden Wochen werden angesichts der sportlichen Misserfolge der vergangenen Wochen nicht einfacher. Zudem stehen wichtige Personalentscheidungen an: Denn wenn der Verein im Wintertransferfenster tätig werden will, müssen Erlöse erzielt werden. Die Frage ist nur, wer Borussia in den kommenden Wochen verlassen könnte.

Eberl hatte eigentlich schon im vergangenen Sommer vorgehabt, den Kader umzustrukturieren. „Wir haben in dieser Phase durchaus Transfers offen gegenübergestanden. Man versucht ja, eine neue Mischung und eine andere Chemie in einen Kader zu bringen, damit neue Reibungspunkte und Konkurrenzsituationen entstehen. Unser Kader ist jetzt seit fast drei Jahren weitgehend in der Konstellation zusammen, es sind alles gute Typen und Spieler. Trotzdem wollten wir im Sommer eigentlich personell etwas ändern. Aber es hat eben nicht funktioniert“, sagte Eberl.

Da in Matthias Ginter und Denis Zakaria auch zwei Spieler blieben, deren Verträge im kommenden Sommer auslaufen, wurden deren Zukunftsfragen zu einem Dauerthema in den vergangenen Monaten. Das indes soll bald erledigt sein, wie Eberl betonte. Denn der Manager will Klarheit, um den Fokus wieder auf das Sportliche zu richten.

Auf die Frage, was er der Mannschaft nun für die kurze Winterpause bis zum Trainingsstart am 29. Dezember mit auf den Weg gegeben habe, antwortete Eberl: „Ich habe den Jungs klipp und klar gesagt, dass ich alles, was nichts mit Borussia und der Rückrunde zu tun hat, bis zum Ende dieses Jahres geklärt wissen möchte. Ich will, dass alle ihren Fokus auf den Verein, die Rückrunde und diese Situation richten. Die Spieler sollen jetzt ein paar Tage im Kreise ihre Liebsten abschalten, um auch etwas Gutes für ihre Psyche zu tun. Trotzdem sollen sie die Zeit auch dazu nutzen, ihre ganzen Belange links und rechts zu klären. Wir werden ebenso ein paar Entscheidungen fällen, um dann sauber und klar die Vorbereitung auf die Rückrunde aufzunehmen.“ Dies bezieht Eberl auch auf ungeklärte Vertragssituationen.