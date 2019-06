Eberl über Borussia-Transfers : „Gespräche mit unseren Wunschspielern sind sehr weit“

Mönchengladbach Noch hat Borussia Mönchengladbach keinen Transfer für die nächste Saison abgeschlossen. Der neue Trainer Marco Rose muss sich also noch etwas gedulden. Max Eberl ist aber optimistisch.

„Wir sind dabei und befinden uns in intensiven Gesprächen mit unseren Wunschspielern, und da sind wir schon sehr weit“, sagt Borussias Sportdirektor unserer Redaktion. „Aber wir müssen noch viele Gespräche führen, vor allem mit den Vereinen.“ Denn die Gladbacher bemühen sich um Spieler, die Eigenschaften haben, die im Fußball aktuell sehr gefragt sind. Gerade bei den Themen Dynamik und Schnelligkeit sehen viele ambitionierte Teams Handlungsbedarf – entsprechend erhitzt ist der Transfermarkt bei diesen Spielern. Die Verhandlungen mit den Klubs dürften für Eberl, der ein Transferbudget von etwa 40 Millionen Euro haben dürfte, also zäh werden.

Kandidaten dafür sind Maximilian Philipp (Borussia Dortmund), Dodi Lukebakio (FC Watford) und Valentino Lazaro (Hertha BSC). Die von „Bild“ genannten Benito Raman und Jeremy Toljan gehören nach unseren Informationen nicht dazu. Ganz anders als Xaver Schlager, der in seinem Vertrag bei RB Salzburg eine Ausstiegsklausel über zwölf Millionen Euro verankert haben soll, und, so ist zu hören, schon zeitnah als Verstärkung feststehen könnte, sollte sich der Spieler für einen Transfer entscheiden.

Die wird am 30. Juni die Vorbereitung unter dem neuen Trainer Rose beginnen. Bestenfalls hat er dann schon den Kader für die kommende Saison beisammen – zumindest auf dem Papier, da die Nationalspieler erst verspätet einsteigen. „Ich schließe das nicht aus, dass wir dann so weit sind, aber ich will da auch keine großen Hoffnungen machen“, sagt Eberl. „Es kann schnell gehen, aber es kann auch dauern. Mein Ziel als Sportdirektor ist aber natürlich, so zügig wie möglich umzusetzen, was wir uns vorstellen.“