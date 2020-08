Gladbachs Sportdirektor : Eberl lobt Bayern und Leipzig - Rüffel für Union

Harsewinkel Borussias Sportdirektor Max Eberl hat den FC Bayern München und RB Leipzig für das Auftreten in der Champions League gelobt. Union Berlin kritisiert er hingegen für den Vorstoß in der Frage, ob Fans wieder ins Stadion dürfen.

Mit Blick auf die Champions League sagte Eberl. „Es ist sehr schön, wie die Bayern und RB Leipzig die Bundesliga in diesem Turnier vertreten haben. Das ist ein Ausdruck von Qualität.“ RB Leipzig schied erst im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain aus. Die Bayern bestreiten am Sonntag in Lissabon das Finale. „Wir haben das Gefühl, eine starke Liga zu sein. Komischerweise kriegen wir es in der Europa League nicht so gut hin, aber in der Champions League schon. Wir haben mit Bayern einen völlig verdienten Finalisten, der für mich gegen Paris Saint Germain sehr gute Chancen hat, den Henkelpott zu holen. Das wäre für den deutschen Fußball eine große Freude. Die Bayern machen einen großartigen Job und haben eine Mannschaft, die große Gier hat, am Sonntag den Pott zuholen", sagte Eberl am Donnerstag in der Klosterpforte, wo die Gladbacher noch bis Sonntag im Trainingslager sind.