Eberl nach Fan-Eklat bei Borussia : „Beim nächsten Mal gehen wir vom Platz“

Mönchengladbach Borussia hat die vergangenen Tage genutzt, um die Vorkommnisse beim Spiel gegen Hoffenheim aufzuarbeiten, als beleidigende Banner gegen Dietmar Hopp ausgebreitet wurden. Beim nächsten Mal will Gladbach ein klares Zeichen setzen.

Am vergangenen Wochenende kam es im Borussia-Park zu einem Fan-Eklat, bei dem eine kleine Gruppe heimischer Fans beleidigende Banner gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp ausgebreitet haben. Auf einem dieser Plakat war das Gesicht des 79-Jährigen in einem Fadenkreuz abgebildet. Am Donnerstag hat sich Max Eberl zu den Erkenntnissen seit diesen Vorfällen geäußert. Borussias Sportdirektor über ...