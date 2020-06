Nach Geste von Borussias Marcus Thuram : Eberl kritisiert den DFB für Umgang mit Rassismus-Protest

Mönchenglabdach Borussias Sportdirektor Max Eberl hat sich noch einmal zu der Geste von Stürmer Markus Thuram beim 4:1 gegen Union Berlin und den Umgang des Deutschen Fußball-Bundes mit der Sache geäußert.

Der Fall wurde untersucht, ebenso die Aktionen der Dortmunder Achraf Hakimi und Jadon Sancho sowie des Schalkers Weston McKennie, die den Slogan „Justice for George Floyd“ auf ihre T-Shirts oder Armbänder geschrieben hatten, um gegen den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners infolge eines Polizeieinsatzes in den USA zu protestieren. Am Mittwoch entschied der Kontrollausschuss des DFB, dass keine Verfahren eingeleitet werden.