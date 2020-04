Eberl hat bestens vorgesorgt : Warum Borussia erstmals seit 2013 alle Top-Spieler halten könnte

Mönchengladbach Max Eberl hat Borussia bestens für die Corona-Krise gewappnet. So ist es möglich, dass Gladbachs Sportdirektor nach sieben Jahren wieder all seine Top-Spieler im Team halten könnte. Mehrere Dinge sprechen dafür.

Aufgrund der Corona-Krise wird es auf dem Transfermarkt Veränderungen geben. Alle Vereine müssen hohe Verluste hinnehmen, die Möglichkeiten für Spielerkäufe dürften nicht mehr so groß sein, die Angebote nicht mehr derart verlockend, dass Eberl nicht ablehnen kann. Und einen Grund für Gladbach, die begehrten Spieler wie Denis Zakaria für einen niedrigeren Preis als vor Corona abzugeben, gibt es wohl kaum. Denn Borussia hat in den vergangenen Jahren derart gut gewirtschaftet, dass Verkäufe wohl nicht zwingend notwendig sein werden, um das Minus auszugleichen – zumindest wenn die sportlichen Ziele erreicht werden.

Denn die Verluste, die Borussia in diesen Wochen und Monaten haben wird, könnten durch die Qualifikation für die Champions League aufgefangen werden. 30 Millionen Euro sind den Teilnehmern der Königsklasse garantiert, eine Summe, die Borussia noch mehr beruhigen würde in finanzieller Hinsicht – und ihr sportlich extrem große Chancen bieten würde.

Denn die Spieler, die derzeit bei Gladbach unter Vertrag sind, hätten sportliche und wirtschaftliche Sicherheit im Klub. Das ist ein hohes Gut in diesen unsicheren Zeiten, in denen ein Spieler sich doppelt überlegen muss, ob er zu einem anderen Verein wechseln möchte oder nicht. Es ist daher überhaupt nicht abwegig, dass das aktuelle Team von Marco Rose weitgehend zusammenbleibt, vor allem wenn Borussia unter den ersten vier in der Bundesliga bleiben und damit in der nächsten Saison in der Champions League spielen würde.