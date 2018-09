Borussia Mönchengladbach: Max Eberl ist mit Trainer Dieter Hecking sehr zufrieden

Mönchengladbach Borussia will mit Sachlichkeit und Leichtigkeit Erfolg haben. Sportdirektor Max Eberl ist mit der Arbeit des Trainers Dieter Hecking zufrieden.

Mit Sachlichkeit und Leichtigkeit will Borussia zurück in die Erfolgsspur kommen. „Wir waren in der vergangenen Saison nicht frei, wir waren ein stückweit getrieben. Das Thema Europa haben wir zu sehr strapaziert", sagte Borussias Manager in der Sendung „Sky 90 – Die Fußball-Debatte“. Deswegen haben die Gladbacher für diese Saison keine konkreten und hochtrabenden Ziele formuliert, „trotzdem wollen wir jedes Spiel gewinnen, auch am Samstag beim FC Bayern“, sagte Eberl.