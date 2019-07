Borussia-Sportdirektor : Max Eberl hält nichts von Ausstiegsklauseln für Manager

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach möchte das Management erweitern. Eine personelle Entscheidung gibt es aber noch nicht. Sportdirektor Max Eberl spricht sich in diesem Zusammenhang klar gegen Ausstiegsklauseln in Managerverträgen aus.

Borussias Sportdirektor Max Eberl ist auf der Suche nach einer personellen Verstärkung auf Management-ebene noch nicht fündig geworden. „Eine Person zu finden, die in unsere starke, vertraute und gewachsene Struktur menschlich wie qualitativ passt, ist nicht so leicht. Wir sind in aller Ruhe auf der Suche. Es war nicht geplant, das jetzt schon im Sommer umzusetzen. Klar, wenn der ideale Kandidat plötzlich vom Himmel gefallen wäre, hätten wir vielleicht schon Vollzug gemeldet. Ich habe aktuell aber keinen Kandidaten und kann auch noch nicht sagen, wie die Position aussehen oder heißen soll. Das muss ich für mich erst einmal definieren“, sagte Eberl im Interview mit Goal.Com und Spox.