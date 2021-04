Gladbachs Trainersuche : Was Eberl verrät, was er für sich behält

Mönchengladbach Max Eberl weiß, welchen Trainer er will, das gibt er zu. Ansonsten schweigt Borussias Manager weiter zur Trainersuche. Klar ist hingegen, dass es trotz der Verluste durch Corona keine Notverkäufe geben wird. Und, dass es keinen Investor in Gladbach geben wird.

Max Eberl hat sich festgelegt. Er weiß, wen er haben will als Nachfolger von Marco Rose. „Wir haben schon lange im Kopf, wer der neue Trainer sein soll“, sagte Borussias Manager nun. Das hat aber nichts mit weißem Rauch zu tun in der Trainerfrage, denn wer der Auserkorene ist und ob schon alles geregelt ist, dazu will sich Borussias Manager weiter nicht äußern. Dass der neue Mann möglicherweise am 17. April als Trainer von Eintracht Frankfurt nach Gladbach kommt und Adi Hütter heißt, ist also weiterhin eine Spekulation.

Dass er mit Spielerverkäufen Geld generieren könnte im Sommer, aber eben nicht aus der Not heraus, sondern, um neue Akzente im Kader zu setzen, deutete er an. Mit auslaufenden Verträgen (Matthias Ginter, Denis Zakaria) will Eberl weiter nicht in die neue Saison gehen, also gilt: Es wird verlängert oder man trennt sich. Nico Elvedi hat sich für die Verlängerung entschieden, Matthias Ginter ist in der Entscheidungsfindung und bei Zakaria sieht es weiter eher nach einem Abgang aus – da würde dann einiges Geld reinkommen, das investiert werden könnte. In Kouadio Koné ist auch schon ein Zakaria-Ersatz verpflichtet.