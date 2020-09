Auch personell vor Leverkusen : Borussias Kader ist jetzt die Nummer vier in der Liga

Mönchengladbach Nachdem Bayer Leverkusen nun ohne Kai Havertz spielt und Max Eberl das Borussia-Team weiter verstärkt hat, ist Gladbach auch personell vorbeigezogen. Der Marktwert ist bei Bayer noch ein bisschen höher.

Am Ende der vergangenen Saison haben die Borussen das geschafft, was ein Jahr zuvor nicht gelang. Sie konnten Bayer Leverkusen hinter sich lassen und in die Champions League einziehen als Vierter in der Bundesliga. Davor standen in den vergangenen beiden Spielzeiten mit Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig die Teams, die auch den stärksten Kader hatten. Bei Borussia und Leverkusen hielt es sich die Waage, Bayer 04 war und ist zwar nach wie vor wirtschaftlich stärker, aber Gladbach hat mit Sportdirektor Max Eberl in den vergangenen Jahren so gute Arbeit geleistet, dass das aufgefangen werden konnte – und nun ist Borussias Kader sogar in der Gesamtheit stärker als der des Rivalen.