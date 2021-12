„Warten auf ein Feedback“ : Borussia-Manager Eberl gibt sich bei Zakaria und Ginter weiter kämpferisch

Mönchengladbach Dass Denis Zakaria und Matthias Ginter sich gegen eine Vertragsverlängerung bei Borussia Mönchengladbach entschieden hätten, wollte Manager Max Eberl am Freitag nicht bestätigen. Was er zum Stand der Dinge bei beiden Spielern sagt.

Max Eberl dürfte sich mittlerweile daran gewöhnt haben, beinahe wöchentlich nach einem Update zu den laufenden Vertragsverhandlungen mit Borussias Stammspielern Denis Zakaria und Matthias Ginter gefragt zu werden. Mit beiden steht der Gladbach-Manager laut eigener Aussage seit Monaten im Austausch, eine Entscheidung über die Zukunft ist offenbar noch bei keinem gefallen. Zumindest wollte Eberl Berichte der vergangenen Tage, wonach sich das Duo gegen eine Vertragsverlängerung entschieden hätte, am Freitag auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Partie gegen den SC Freiburg (Sonntag, 17.30 Uhr) nicht bestätigen.

„Wir haben noch von keinem eine Absage bekommen, das sei an dieser Stelle gesagt, weil immer wieder irgendetwas geschrieben wird“, betonte Eberl, für dessen Klub die Verlängerungen rein aus wirtschaftlicher Sicht immens wichtig wären. Allein die Tatsache, dass Borussia nun nur noch mit maximal 15.000 Zuschauern gegen den SC Freiburg und Eintracht Frankfurt planen kann, wird dem Klub weitere Einbußen bescheren.

Die bessere Ausgangsposition in den Verhandlungen besitzt allerdings nicht Eberl, sondern die gehört Zakaria und Ginter. Laut dem Portal „transfermarkt.de“ besitzen beide einen Marktwert von jeweils 27 Millionen Euro. Bleiben sie gesund, dürfte es für sie aufgrund ihres ablösefreien Preisschildes kein Problem sein, bei einem internationalen Top-Klub zu landen. Darüber hinaus dürfte ihnen bei einem Wechsel ein üppiges Handgeld winken – ein Faktor, der im Profifußball nicht zu unterschätzen ist.

„Wir haben mit den Spielern gesprochen und warten auf ein Feedback“, sagte Eberl, der weiterhin keinen Zeitplan ausruft, bis wann die Entscheidungen gefällt sein sollen. „Die Situation ist, wie sie ist. Noch klarer kann sie nicht sein. Die Verträge laufen bei den Jungs aus. Wir sprechen mit ihnen, wir verhandeln mit ihnen“, so Eberl. In nicht einmal vier Wochen öffnet das Transferfenster. Es wäre sowohl bei Zakaria als auch bei Ginter – nach jetzigem Stand – die letzte Chance, noch eine Ablösesumme zu kassieren.

Wie wichtig Zakaria für Borussia ist, hat Trainer Adi Hütter am Freitag betont. „Er ist für mich der klarste Sechser, den wir haben, weil er alle Voraussetzungen für diese Position mitbringt. Er schießt Tore, ist über 90 Minuten Antreiber und kann auch in der Dreierkette spielen. Er ist unglaublich schnell und hat sich fußballerisch enorm weiterentwickelt, seitdem er in Gladbach ist“, sagte Hütter.