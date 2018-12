Abschluss einer tollen Hinrunde: Eberl freut sich auf „Bonusspiel“ gegen den BVB

Mönchengladbach Borussia Dortmund, Tabellenerster, gegen Borussia Mönchengladbach, Zweiter – mehr Spitzenspiel geht nicht. Für den Gladbacher Sportdirektor Max Eberl ist es der Abschluss einer tollen Hinrunde und kann sogar die „Krönung“ derer sein.

Ob Sportdirektor Max Eberl selbst beim Spitzenspiel der Gladbacher in Dortmund dabei ist, lässt er noch offen. Zu gerne würde er das Spitzenspiel des letzten Hinrundenspieltags vor Ort erleben, die Aufregung könnte aufgrund seiner vergangenen Darm-Operation jedoch noch zu groß sein. Seine Freude auf die Partie schmälert das aber keineswegs. "Wir freuen uns, dass wir in einem Spiel Erster gegen Zweiter eine Rolle spielen dürfen. Das hatten wir lange nicht mehr. Für uns ist das ein Bonusspiel gegen die für mich aktuell beste Mannschaft Deutschlands. Das könnte die Krönung einer sehr, sehr guten Hinrunde sein“, sagte Eberl. Für Borussia ist es aus dem Grund ein Bonusspiel, weil die Hinserie bereits jetzt – unabhängig vom Ausgang des Spiels beim BVB – als sehr erfolgreich gilt. „In meinem Büro hängt ein Flipchart mit den Ergebnissen jeder Hinserie. Auch daran sieht man, dass die 33 Punkte außergewöhnlich sind. Das ist für mich sehr hoch zu bewerten, weil es im Sommer einen Neuanfang gab“, sagte Eberl. Er hat es gemeinsam mit Trainer Dieter Hecking geschafft, den Kader so zu formieren, dass die Gladbacher das Zeug zu einem Top-Team in der Liga haben. Das wollen sie auch in Dortmund unter Beweis stellen. Mit welchem Personal, das ist jedoch noch offen.