Borussias Sportdirektor Max Eberl : „Kurzfristig erwarte ich einen Einbruch des Transfermarktes“

Mönchengladbach Max Eberl hat in einem Interview über mögliche Auswirkungen der Corona-Krise auf den Transfermarkt gesprochen. Es dürfte ruhiger werden als in den vergangenen Jahren – und das könnte für Borussia eine recht gute Sache sein.

Max Eberl hat zuletzt zwar betont, dass die Transferaktivitäten der Borussen aktuell ruhen, dennoch gibt es viele Gerüchte rund um die Profis der Gladbacher und vermeintliche Interessen des Klubs. Zu den üblichen Geschichten um Denis Zakaria und den Berichten, dass die englischen Klubs Manchester United und Leicester City an Alassane Plea interessiert seien, gesellen sich nun auch Informationen von „Le10Sport“, die erfahren haben wollen, dass der FC Arsenal und Bayern München an Nico Elvedi interessiert seien. Und auch Borussia solle bei seinem Scouting auf potenzielle Neuzugänge gestoßen sein, die Zeitung „Ouest-France“ berichtet, Gladbach habe ein Auge auf Imran Louza vom FC Nantes geworfen.

Bei all den Gerüchten ist aber aktuell nichts wirklich konkret und so viel dürfte sich daran auch im Transfersommer nicht verändern – das ist auch die Meinung von Max Eberl, der aufgrund der Corona-Krise ein deutlich zurückhaltenderes Geschehen in Sachen Spielerkäufe erwartet. „Kurzfristig erwarte ich heftige Veränderungen und einen Einbruch des Transfermarkes“, sagte Borussias Sportdirektor im „Stern“-Interview. „Es mag den ein oder anderen Mega-Deal geben – aber mit einem durchschnittlichen Spieler wird man nicht mehr diese Preise erzielen wie zuvor. Wir werden eine Korrektur erleben.“