Borussias Sportdirektor Eberl über Interesse an Rose : „Wenn ein Trainer gehen will, sind Verträge kein Hindernis“

Mönchengladbach Unter der Woche wurde berichtet, dass Borussia Dortmund an Marco Rose interessiert sei. Max Eberl hat nun erklärt, dass er dem Trainer keine Steine in den Weg legen könne, wenn er wirklich Gladbach verlassen wolle.

Diese Erfolgsgeschichte hätte, wenn es nach Sportdirektor Max Eberl gegangen wäre, jedoch schon früher begonnen. „Max hat nicht lange gebraucht, um zu sehen, welch guter Trainer Marco ist. Sie waren auch ein Jahr vor dem Wechsel interessiert“, erklärte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund in der Talksendung „Sky90“. „Da war die Situation eine andere, wir haben da um Marco gekämpft. Die Mannschaft ist auch so gut wie zusammen geblieben und so ist Marco dann noch ein Jahr bei uns geblieben, den Schritt nach Gladbach hat er dann ein Jahr später gemacht.“ Da war Salzburg aufgrund einer Ausstiegsklausel in Roses Vertrag machtlos.