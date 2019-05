Borussia-Sportdirektor im Doppelpass : Darum hält Eberl an Trainer Hecking fest

Borussias Sportdirektor Max Eberl. Foto: Dirk Päffgen Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Max Eberl ist am Sonntagmorgen in der Talksendung Doppelpass zu Gast gewesen. Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor sprach unter anderem über die Situation von Trainer Dieter Hecking, mit dem Eberl „die letzten zwei Wochen durchziehen“ will.

Am späten Samstagnachmittag hatte Sportdirektor Max Eberl den Gang zu den Journalisten vermieden, nachdem die Borussen ein äußerst schmeichelhaftes 2:2-Unentschieden gegen 1899 Hoffenheim eingefahren hatten. Einzig die schwache Chancenverwertung der Kraichgauer verhinderte eine Woche nach dem schwachen Auftritt beim 0:1 in Stuttgart einen erneuten Tiefpunkt für die Gladbacher, die in der zweiten Halbzeit immerhin Kampfgeist bewiesen und ihre wenigen Chancen nutzten. Insgesamt war die Leistung der Fohlenelf jedoch besorgniserregend.

Im TV-Fußballtalk „Sport1-Doppelpass“ äußerte sich Eberl als Studiogast nun über die Darbietung der Borussen. „Wir haben uns mit aller Macht gegen etwas gestemmt, was unmöglich schien, weil wir nicht gut gespielt haben. Ich will nicht von verdient sprechen, aber wir haben 2:2 gespielt“, sagte der Sportdirektor. Ein Ergebnis, das sehr kostbar für die Borussen ist, da dadurch ein direkter Konkurrent um Europa auf Distanz bleibt. Bei einer Niederlage hätte Hoffenheim die Gladbacher in der Tabelle überholt. „Ich will die Leistung nicht schönreden, wir waren größtenteils chancenlos, aber wir haben Moral gezeigt. Respekt dafür an die Mannschaft, die momentan gegen viele Widerstände ankämpfen muss. Wir müssen jetzt wieder mehr an uns glauben. Das Schöne ist, dass wir es noch immer in der eigenen Hand haben.“

