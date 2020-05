Borussias Sportdirekor Eberl bei Markus Lanz : „Unsere grüne Wiese ist wie das Fließband bei VW“

Mönchengladbach Borussias Sportdirektor Max Eberl war am Dienstagabend zu Gast in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz. Dort sprach er über den Fußball und die Notwendigkeit, den Spielbetrieb fortzusetzen.

Max Eberl bewies durchaus Mut mit seiner Entscheidung, am Dienstagabend Teil der ZDF-Talkshow von Markus Lanz zu sein. Es wurde wieder über die Corona-Krise und die Maßnahmen in diesen Zeiten diskutiert, dabei ist die Bundesliga häufig ein Streitthema. Lange war Borussias Sportdirektor mehr interessierter Zuschauer als Beteiligter, nach 59 Minuten kam er erstmals richtig zu Wort, genoss aber die zuvor stille Zeit. „Ich habe sehr viel gelernt, und deswegen ist es auch schön, in einer solchen Runde zu sitzen“, sagte Eberl zu Beginn seines ersten Statements.

Der 46-Jährige hat, wie seine Kollegen in der Bundesliga, in den vergangenen Wochen einige Male die Beobachterrolle übernehmen müssen, wenn über den Fußball und die Wiederaufnahme des Spielbetriebs gesprochen wurde. Oft waren die Stimmen sehr negativ – das ist auch Eberl sauer aufgestoßen. „Es war eine Zeit, in der sehr emotional über den Fußball diskutiert wurde, viele Argumente waren nur emotional, der Fußball wurde ein wenig in die Ecke gestellt, er sei der Sündenpfuhl und er gebe nur Geld aus“, sagte Eberl. „Es gab auch ein Zitat eines Virologen, der gesagt hat: ‚Wenn der Fußball wieder anfängt, und das zu früh sein sollte, muss er sich verantwortlich fühlen, wenn Menschen sterben.’ Das sind für mich Zitate, die zu weit gegangen sind, und Momente, die mich schon geärgert haben. Weil ich und meine Kollegen, wie in jeder anderen Branche, versuchen, unserer unserer Branche die Chance zu geben, zurückzukommen. Um Arbeitsplätze zu sichern und in der zukünftigen Normalität wieder eine Rolle zu spielen. Der Fußball spielt keine wichtige Rolle, aber eine, die in Deutschland schon sehr tief verwurzelt ist.“