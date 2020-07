Fohlen-Gerüchteküche : Schnappt sich Borussia ein Top-Talent des FC Barcelona?

Mönchengladbach In der Fohlen-Gerüchteküche checken die RP-Reporter die neuesten Transfergeschichten rund um Borussia Mönchengladbach. Heute: Max Eberl soll einen 17-Jährigen, der dem FC Barcelona gehört, verpflichten wollen.

A post shared by pedrii8⚽️ (@pedrii_8) on Aug 22, 2019 at 4:38am PDT

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl hat bereits betont, den Kader quantitativ und qualitativ verstärken zu wollen. Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie hat er dafür aber kaum Mittel zur Verfügung. Entsprechend ist er auf der Suche nach „kreativen Lösungen“, Leihgeschäfte dürften in diesem Sommer gefragt sein. Auch Hannes Wolf soll vorerst auf Zeit von RB Leipzig an den Niederrhein wechseln . Und wie der 21-Jährige würde auch Pedri eine Lücke im Kader der Borussen füllen. Denn es fehlen die Top-Dribbler in der Mannschaft von Marco Rose. Ibrahima Traoré ist der einzige Akteur, der mit schnellen, kurzen Bewegungen die Gegenspieler auf engstem Raum stehen lassen kann – Pedri hat neben seinem starken Passspiel auch diese Qualität. Und er dürfte zu haben sein, da er beim FC Barcelona kaum Aussichten hat, sofort zu Einsätzen zu kommen.

Eine Leih-Verpflichtung von Pedri würde absolut Sinn machen. Der Spieler verkörpert etwas, was es im Gladbacher Kader nur selten gibt. Zudem wäre er eine preiswerte Lösung in dieser Zeit, in der auf dem Transfermarkt für Borussia finanziell nicht viel möglich ist. Es dürfte aber im Gegensatz zu Wolf lediglich auf einen Transfer auf Zeit ohne Aussicht auf einen längerfristigen Verbleib bei Borussia handeln. Denn Pedri wird in Spanien eine große Zukunft vorhergesagt, der FC Barcelona wird das Top-Talent also kaum dauerhaft ziehen lassen. In Gladbach hätte der Spieler aber die Möglichkeit, sich in einem für junge Spieler perfekten Umfeld zu entwickeln und Borussia hätte eine günstige Verstärkung für den Kader zur nächsten Saison.