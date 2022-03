Tor für Gladbach und Ukraine-Hilfsaktion : Doppelter Einsatz für die Ginters bei Borussias Hertha-Spiel

Matthias Ginter hat soeben das 2:0 erzielt. Foto: dpa/Federico Gambarini

Mönchengladbach Gladbachs Nationalspieler Matthias Ginter machte im Krisen-Gipfel gegen Hertha BSC das 2:0, seine Frau Christina sammelte im Vorfeld des Spiels mit einigen anderen Spielerfrauen für eine Ukraine-Hilfsaktion.

Was die Zukunft angeht, ist bei Matthias Ginter „noch nichts klar“, das sagte Borussias Verteidiger nach dem 2:0 der Borussen gegen Hertha BSC. In der Gegenwart erzielte er im Krisen-Gipfel selbst das zweite Tor erzielte mit einem fulminanten Kopfstoß. Ginter hatte zuletzt geschwächelt, nun war der Nationalspieler da, als es darauf ankam.

Dass er vor einigen Wochen noch zum Bankdrücker degradiert wurde im Zuge des Vertragsgerangels mit Ex-Manager Max Eberl, darüber wollte er nicht sprechen. „Ich war ein Spiel draußen, es gab ein paar Themen, aber es ist nicht der Zeitpunkt, darüber zu sprechen, es geht um den Verein“, stellte Ginter im Gespräch mit „Sky“ klar. Mit seinem Tor gab er das passende Statement ab: So lange er in Gladbach ist, wird der 28-Jährige alles dafür tun, dass die verkorkste Saison gut ausgeht. „Natürlich haben wir uns das alle anders vorgestellt, aber wir nehmen die Situation an“, sagte Ginter.

Lange bevor er vor das Mikrofon trat, hatte dort auch seine Frau Christina Rede und Antwort gestanden. Sie organisierte in Kooperation mit Borussia eine Hilfsaktion für Menschen, die durch den Krieg in der Ukraine Not leiden.

„Wir sind auf die Idee gekommen, sind dann auf Gladbach zugegangen – und der Klub fand die Idee auch gut. Wir haben dann die Frauen und Freundinnen der Spieler noch mit ins Boot geholt, die dann heute auch den ganzen Tag geholfen haben. Ganz großen Respekt an alle Beteiligten“, sagte Christina Ginter, die der Matthias-Ginter-Stiftung vorsteht.

Auf der Internetseite der Stiftung wurde aufgerufen, die Aktion zu unterstützen, gegenüber des Fanshops im Borussia-Park war die Sammelstelle, an der reger Zulauf herrschte. „Wir Frauen haben den ganzen Tag Spenden entgegengenommen. Aber natürlich müssen Transport und Fahrer auch bezahlt werden. Und da kommt der Großteil von der Mannschaft“, berichtete Christina Ginter, die mit Sandra Herrmann, Aline Restle, Freundin von Florian Neuhaus, Tanita Stindl, Alina Sommer, Sandra Sippel und Julietta Malina, Lebensabschnittsgefährtin von Jordan Beyer, Kisten sortierte und in den bereitstehenden LKW packte. „Unsere Stiftung ist normalerweise im Raum Freiburg aktiv, aber wir helfen natürlich wo es geht“, sagte Matthias Ginter.

Seine Frau und die anderen Gefährtinnen der Spieler waren für den guten Zweck im Einsatz, der „bis unters Dach volle LKW“ verließ Sonntag früh um 5 Uhr Mönchengladbach in Richtung Tomaszow Lubelski, ist auf der Stiftungs-Homepage zu lesen. Ginter selbst tat derweil seinem Noch-Arbeitgeber Gutes, indem er für etwas mehr Ruhe sorgte mit seinem Treffer, der das Spiel letztlich entschied zu Gunsten der Borussen.

Zuletzt hatte Ginter am 17. April 2021 beim 4:0 gegen Eintracht Frankfurt ein Tor erzielt, in der aktuellen Saison war es sein erster Treffer, der Anerkennung fand. „Ein Tor zu machen, ist immer schön. Ich habe in dieser Saison ja schon zwei-, dreimal getroffen, doch wurden die Tore nicht anerkannt. Darum habe ich jetzt auch erst geschaut, ob es zählt, und mich dann sehr gefreut, dass es so war“, sagte Ginter.

Er hatte zuvor den Ball schon einmal ins Berliner Tor bugsiert hatte, da aber war bereits abgepfiffen. Neben seinem Tor war die Gegentorlosigkeit für den Verteidiger ein Highlight des Spiels, ein Zu-Null gab es zuletzt im November 2021 gegen Fürth.