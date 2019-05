Pfiffe gegen die Mannschaft : Borussia hat Knatsch mit den Fans

Mönchengladbach Die Zuschauer haben die schwache Leistung von Borussia gegen Hoffenheim mit mehreren Pfeifkonzerten quittiert. Das Team ist enttäuscht. Der Trainer nimmt seine Spieler in Schutz.

Einen Appell an die Anhängerschaft gab es dann aber doch noch von Hecking, der seine Spieler in Schutz nahm. „Das sind auch Menschen, die Gefühle haben. Die mal im Flow sind und mal Phasen haben, in denen es nicht geht. Das muss man jungen Menschen zugestehen. Und wenn man das nicht kann, hat man ein Problem“, sagte der 54-Jährige. Dieses Problem überträgt sich dann auch auf Borussia. Denn in der aktuellen Verfassung, in der sich die Mannschaft sportlich sehr schwer tut, brauchen die Gladbacher jede Unterstützung. Nur so können alle gemeinsam in zwei Wochen den Einzug in den Europapokal feiern.