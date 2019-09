Diagnose Rippenprellung : Borussia-Trainer Rose hofft auf Ginter-Einsatz im Derby

Matthias Ginter musste in Nordirland wegen seiner Rippenverletzung frühzeitig ausgewechselt werden. Foto: dpa/Liam Mcburney

Mönchengladbach Am Montag verletzte sich Matthias Ginter beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Am Dienstag wurde bei Untersuchungen laut Trainer Marco Rose die Diagnose „Rippenprellung“ bestätigt. Ein Einsatz in Köln könnte möglich sein.

Das Derby gegen den 1. FC Köln ist ein Spiel, dass kein Borusse verpassen will. Nach einer Bundesliga-Saison Pause, da der „Effzeh“ in der 2. Liga spielte, ist es am Samstag wieder soweit. Um 15.30 Uhr tritt Gladbach beim Erzrivalen an. Auch Matthias Ginter will unbedingt in Köln spielen, noch ist aber offen, ob er dazu die Gelegenheit bekommen wird.

Der Verteidiger hatte sich am Montag beim EM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft verletzt und musste kurz vor der Halbzeitpause ausgewechselt werden. Die erste Diagnose lautete „schwere Rippenprellung“. Diese Einschätzung konnten die Borussen-Ärzte bei ihren Untersuchungen am Dienstag offenbar bestätigen. „Es ist nichts Schlimmes, er hat sich die Rippen geprellt. Matze geht es auch schon besser“, sagte Trainer Marco Rose. „Möglicherweise kann er in Köln spielen.“

Foto: dpa, rwe gfh 16 Bilder Das ist Matthias Ginter.

Und das offenbar ohne Schutzmaßnahmen, wie Rose, der am Mittwoch seinen 43. Geburtstag feierte, mitteilte. „Er braucht keine Panzerung oder Ähnliches, das würde ihn auch zu sehr stören“, sagte er. Bei der Trainingseinheit war Ginter jedoch nicht dabei, bis zum Derby wird er aber in den beiden Einheiten, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, testen können, ob er wirklich bereit ist für einen Einsatz.