Schwere Rippenprellung : Borussia bangt vor dem Derby um Ginter

Mönchengladbach Matthias Ginter hat sich beim 2:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft in Nordirland eine schwere Rippenprellung zugezogen. Der Abwehrchef ist für das Spiel beim 1. FC Köln am Samstag fraglich.

Borussia bangt vor dem Derby beim 1. FC Köln am Samstag (Anstoß 15.30 Uhr) um ihren Abwehrchef Matthias Ginter. Der 25-Jährige wurde beim EM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft in Nordirland (2:0) am Montag nach 40 Minuten ausgewechselt, der Leverkusener Jonathan Tah kam für ihn. Ginter hat sich, so die erste Diagnose, eine schwere Rippenprellung zugezogen. Ob Ginter damit bis Samstag, wenn die Gladbacher beim Aufsteiger in der Domstadt antreten, einsatzbereit sein wird, ist fraglich.