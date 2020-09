Kostenpflichtiger Inhalt: Große Aufgabe für Gladbachs Abwehrzentrum : Ginter und Elvedi müssen schnell umschalten gegen Dortmund

Nico Elvedi und Matthias Ginter bejubeln den Treffer des Schweizers gegen den FC Oberneuland. Foto: Dirk Päffgen

Mönchengladbach Am Duo Nico Elvedi und Matthias Ginter führt bei Gladbach kein Weg vorbei. Im Pokalspiel gegen Oberneuland gab es kaum etwas zu tun für die Innenverteidiger, das wird am Samstag in Dortmund anders sein.