Tabellenführung mit Beigeschmack : Viermal Verletzungssorgen bei Borussia

Mönchengladbach Die 5:1-Gala und die Tabellenführung der Gladbacher bekam einen faden Beigeschmack. Gleich vier Spieler verletzten sich, besonders Stefan Lainer und Matthias Ginter bereiten Sorgen.

Dieser Sonntag ist für die Borussen sportlich ein Festtag aufgrund des 5:1-Erfolges gegen den FC Augsburg und dem damit verbundenen Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga. Einige Spieler der Gladbacher waren schon im Vorfeld angeschlagen, Denis Zakaria spielte unter Schmerzen in den Rippen, Yann Sommer plagte vorher eine Magen-Darm-Krankheiten. Die beiden Schweizer hielten durch, doch für vier ihrer Kollegen wurde der sportlich erfolgreiche Nachmittag auch zu einer schmerzhaften Erfahrung.

Alle drei Auswechslungen, die Trainer Marco Rose vornahm, waren verletzungsbedingt. Als erster musste Alassane Plea in der 53. Minute vom Feld. „Er hatte sich in Istanbul am Fuß verletzt und musste da ja schon raus. Er wollte es diesmal probieren, deswegen hat er auch angefangen, denn wenn es nicht geklappt hätte, hätten wir dann reagieren können“, erklärte Rose, der aber betonte, dass aber wohl nichts beim Stürmer kaputt sei.