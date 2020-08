Nationalspieler sieht Steigerungspotenzial : Abwehrchef Ginter nennt Borussias Baustellen

Matthias Ginter sieht in einigen Bereichen noch Luft nach oben bei Borussia. Foto: Dirk Paeffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Den Spielstil von Cheftrainer Marco Rose haben seine Spieler im ersten Jahr verinnerlicht. Im zweiten Jahr geht es noch mehr an die Feinheiten und Details. Abwehrchef Matthias Ginter nennt drei Baustellen, die die Borussen in der kommenden Saison verbessern wollen.

Bundesliga-Spiele gegen Borussia Mönchengladbach verlieren? Das möchten Borussias Gegner in der kommenden Saison mit Sicherheit seltener erleben. Nur Borussia Dortmund ist es in der zurückliegenden Spielzeit gelungen, die Gladbacher zweimal zu schlagen – und ein drittes Mal sogar, wenn man die Niederlage im DFB-Pokal (1:2) dazuzählt.

Nur gegen RB Leipzig (1:3, 2:2) und den FC Schalke 04 (0:0, 0:2) konnte die Rose-Elf ansonsten noch keine drei Punkte einfahren. In der kommenden Saison können sich die Mannschaften besser auf das Spiel der Borussen einstellen. „Wir haben als Mannschaft eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Dass dadurch nächstes Jahr eine gewisse Erwartungshaltung von allen Seiten kommen wird, damit rechne ich. Nicht nur in Bezug auf mich, sondern für uns als Mannschaft. Für uns gilt es, Lösungen zu finden und uns auch zu verbessern“, hatte Angreifer Breel Embolo kürzlich im Interview mit unserer Redaktion gesagt .

Deshalb wollen die Borussen auch im zweiten Jahr auf dem Platz weiter für Überraschungen sorgen, um die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner schon im Vorfeld genau weiß, was auf ihn zukommt, möglichst gering zu halten. Dafür ist der nächste Entwicklungsschritt notwendig, daran arbeiten die Gladbacher in der Vorbereitung.

„Unter Marco Rose als Trainer identifizieren wir uns über die Intensität im Spiel. Wenn man unsere Statistiken vergleicht mit denen anderer Spitzenmannschaften, dann sieht man, dass wir noch zulegen können, was die Intensität im Anlaufverhalten angeht“, sagt Innenverteidiger Matthias Ginter im Interview auf borussia.de. Ein Blick auf die Zahlen belegt, dass Gladbach in der vergangenen Saison ligaweit nur auf Platz 13 der intensiven Läufe und Sprints liegt. Damit haben sich die Borussen im Vergleich zu den Vorjahren unter Ex-Trainer Dieter Hecking zwar schon verbessert, können sich aber gerade mit Blick auf Roses Power-Fußball weiter steigern.

Was halten Sie von der Mini-Fan-Rückkehr in den Borussia-Park?

300 Zuschauer gegen Fürth dabei : Was halten Sie von der Mini-Fan-Rückkehr in den Borussia-Park?

Massenangriff auf die Plätze in Borussias Offensive

Luxusproblem im Sturm : Massenangriff auf die Plätze in Borussias Offensive

„Ebenso können wir als kompakte Mannschaft noch besser nachschieben und noch weniger Torschüsse zulassen“, sagt Nationalspieler Ginter. Im Schnitt feuerten die Gegner in der vergangenen Saison 13,7 Torschüsse pro Partie ab – Platz neun in der Liga. Zum Vergleich: Bei den Bayern sind es 9,3 zugelassene Torschüsse. Auch hier sind Leipzig (10,3), der BVB (10,3) und Bayer Leverkusen (10,4) besser. Schlusslicht ist der SC Freiburg mit 17,8 zugelassenen Torschüssen.

Dass sich Borussia in diesem Bereich verbessert, dürfte auch Yann Sommer entgegenkommen. Siebenmal spielte er in der vergangenen Saison zu Null. Manuel Neuer (FC Bayern München, 15), Roman Bürki (Borussia Dortmund, zwölf), Peter Gulasci (RB Leipzig, zehn) und Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen, neun) lagen in dieser Statistik zum Teil deutlich vor ihm.