Heftiger Zusammenstoß: Matthias Ginter muss mit Kopfverletzung ins Krankenhaus

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach macht sich Sorgen um Matthias Ginter. Der Abwehrspieler ist beim Spiel gegen Hannover derart heftig mit einem Gegenspieler zusammengestoßen, dass er ins Krankenhaus musste.

Ginter wurde auf einer Trage aus dem Stadion getragen, anschließend etwa zehn Minuten lang in einem Rettungswagen am Stadion behandelt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben von „Sky“ waren seine Ehefrau Christina und seine Eltern an seiner Seite. "Das sah nicht so gut aus, aber mehr kann ich noch nicht sagen", äußerte Borussia-Trainer Dieter Hecking nach dem Spiel bei dem Bezahlsender über den Zusammenstoß.