Matthias Ginter mahnt : Das Problem der späten Gegentore

Minute 90+2: Lucas Ribeiro erzielt Hoffenheims Ausgleich im Borussia-Park. Damit gehen den Gladbachern zwei Heimpunkte durch die Lappen. Foto: dpa. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbachs Abwehrchef Matthias Ginter mahnt, die Sinne zu schärfen, um weitere späte Gegentore zu vermeiden. Denn sie können in der Endabrechnung richtig weh tun. Fünf Punkte fehlen deswegen schon.

Matthias Ginter hat am Samstag sein erstes Saisontor erzielt. Dass es gegen 1899 Hoffenheim passierte, ist indes kaum verwunderlich. Gegen keinen anderen Klub trifft Borussias Abwehrchef so gern wie gegen die Kraichgauer. Viermal in fünf Spielen passierte das, „da fällt mir der Ball offenbar öfter mal vor die Füße“, sagte Ginter. Doch die persönliche Freude wurde getrübt durch das Endresultat, das 1:1, zu dem Hoffenheim in der Nachspielzeit durch den Kopfball von Lucas Ribeiro kam – nach einer Standardsituation. Die Art und Weise und der Zeitpunkt des Gegentores ärgerten Ginter mächtig.

„Wir hätten die Standardsituation in der Nachspielzeit besser verteidigen und das zu Null halten müssen“, stellte Ginter klar. Denn der neunte Heimsieg in Folge war das Ziel, das durch die Unachtsamkeit beim Tor unerreicht blieb. Ginter verwies auf einen Trend. „Es ist nicht das erste Mal, dass wir in der letzten Minute oder in der Nachspielzeit ein Gegentor kassieren“, stellte er fest.

Zeitweise waren späte Tore eher ein Privileg der Borussen. Bei Baseksehir FK gab es eins, gegen Rom in der Europa League zwei, dann war das noch das Siegtor gegen die Bayern, das waren emotionale Momente, die Borussias neue Willensstärke illustrierten. Insgesamt gab es elf Ligatore in der Schlussviertelstunde oder in der Nachspielzeit.

Allerdings, und da sind wir beim Mahner Ginter, gab es in diesem Zeitraum auch acht Gegentore in der Bundesliga. Beim Pokal-Aus in Dortmund fielen beide BVB-Treffer spät, nachdem Borussia selbst in der 76. Minute in Führung gegangen war. Besonders schmerzhaft waren indes die vier Last-Minute-Gegentore dieser Saison.

● Gegen Basaksehir FK in der Europa League war das 1:2 Anfang Dezember durch Enzo Crivelli besonders bitter, denn es bedeutete das internationale Aus.

● In der Liga gab es in Wolfsburg drei Tage später das 1:2 durch den Distanzschuss von Maximilian Arnold in der 90. Minute.

● In Leipzig erzielte Christopher Nkunku Anfang Februar mit seinem herrlichen Schuss in der 89. Minute das 2:2.

● Gegen Hoffenheim stand nun Ribeiro in der Nachspielzeit total frei; Borussia gab den Sieg noch aus der Hand.

Gegen Basaksehir war es ein Gegentor, das teuer war in sportlicher und finanzieller Hinsicht. In der Bundesliga könnten diese Gegentore rückblickend Spekulationsobjekte werden, wenn etwas verpasst wurde. Es ist eine Milchmädchenrechnung, sicherlich, aber die Borussen hätten ohne die späten Gegentreffer fünf Punkte mehr und wären damit erster Verfolger des FC Bayern. Nervenstärke in den letzten Minuten ist in der Summe einer Saison ein Faktor, der darüber entscheiden kann, wie viel Spitzenteam Borussia tatsächlich schon ist.