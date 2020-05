Abwehrchef wertvoll für die Offensive : Matthias Ginter ist Borussias Quarterback

Mönchengladbach Matthias Ginter hat mit einem langen Pass das 2:0 in Frankfurt eingeleitet. Seine Spieleröffnungen sind eine Waffe bei Borussia. Auf diese Art könnte auch Bayer Leverkusen am Samstag zu knacken sein.

In den Wochen vor Borussias erstem Spiel nach dem Restart in Frankfurt (3:1) hatten Highlight-Sendungen der bisherigen Partien in der Bundesliga Hochkonjunktur im Fernsehen. Oft waren die Szenen des letzten Spieltags zu sehen, bei dem Gladbach wenige Tage vor dem Nachhol-Derby gegen Köln (2:1) zu Hause auf Borussia Dortmund traf und 1:2 verlor. Eine Aktion, die dort präsentiert wurde war eine Chance von Alassane Plea. Matthias Ginter schlug einen Diagonalball über 47 Meter auf Ramy Bensebaini, der nach einem kurzen Solo auf Plea flankte, der an BVB-Keeper Roman Bürki scheiterte. Diese Szene wiederholte sich Frankfurt nahezu – nur mit besserem Ausgang.