Nationalmannschaft : Borussias Ginter ist bereit für die Anführer-Rolle bei Löw

Matthias Ginter beim Training der deutschen Nationalmannschaft. Foto: dpa/Peter Steffen

Wolfsburg Bei Borussia Mönchengladbach ist Matthias Ginter schon lange Abwehrchef. Nun will er auch in der Nationalmannschaft vorangehen und die jüngeren Spieler führen.

Am Mittwochabend trifft Borussias Matthias Ginter mit der deutschen Nationalmannschaft in Wolfsburg auf Serbien (20.45 Uhr, RTL). Nach seinen überstandenen muskulären Problem hofft der 25-Jährige, zur Startelf des Teams von Bundestrainer Joachim Löw zu gehören. In fünf von sechs Partien nach der verkorksten Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer, bei der die Deutschen in der Vorrunde ausschieden, war Ginter von Beginn an auf dem Platz. Nach der Ausbootung seiner Verteidiger-Kollegen Mats Hummels und Jerome Boateng könnte er nun eine noch wichtigere Rolle einnehmen. „Ich bin absolut bereit, jetzt mehr Verantwortung zu übernehmen, da ich mittlerweile ja auch zu den erfahreneren Spielern gehöre. In erster Linie durch Leistung auf dem Platz“, sagt Ginter der Bild.

Bei Borussia ist er schon länger der Anführer in der Verteidigung, dabei ist das ein Image, das ihm offenbar nicht wirklich schmeckt. „In Gladbach sehen mich viele als Abwehrchef, aber ich tue mich schwer mit dem Wort. In der Defensive hängt vieles an der Gemeinschaft. Die ganze Mannschaft verteidigt zusammen. Außerdem bin ich nicht der Typ, der Parolen ausruft.“ Sondern eher ein zurückhaltender Typ, der lieber mit seiner Perfomance auffällt als mit seinen Worten. Dennoch wird gerade er neben Niklas Süle nun in eine Anführer-Rolle in der Nationalmannschaft geschoben, als Teil des Weltmeister-Kaders gehört er schließlich auch zu den Spielern, die am längsten zum Löw-Team gehören. „Als ich den Kader gesehen habe, war ich selbst erstaunt, dass ich mit 25 da schon zu den älteren gehöre“, sagte Ginter weiter.

