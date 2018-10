Borussia Mönchengladbach: Matthias Ginter ist beim DFB dabei, Jonas Hofmann nicht

Mönchengladbach Bundestrainer Joachim Löw hatte zuletzt den Borussen Jonas Hofmann gelobt, nominierte jetzt aber den Schalker Mark Uth. Somit ist Matthias Ginter weiter der einzige Gladbacher im DFB-Aufgebot.

Zuletzt hat Bundestrainer Joachim Löw etwas verlauten lassen. Er finde, teilte Löw mit, Jonas Hofmann, den laufstarken Borussen, „gut“. Ob es nun daran gelegen hat, dass Hofmann, 26 und noch ohne A-Länderspiel, am vergangenen Samstag beim 2:2 in Wolfsbug eine Laufpause bekam und somit nicht auf der Bewerbungsbühne stand, wird schwer zu klären sein.

So ist Matthias Ginter der einzige Gladbacher im deutschen Aufgebot für die Nations-League-Spiele in den Niederlanden und in Frankreich am 12. und 16. Oktober. In der vorherigen Länderspielperiode gehörte er gegen Frankreich (2:2) und Peru (2:1) zur Startelf des DFB. Gegen Peru machte er sein siebtes Länderspiel als Borusse. Sein Debüt gab Ginter im März 2014 noch als Freiburger. Die anderen drei Spieler im Gladbacher Kader, die schon im A-Team von Löw spielten, wurden allesamt als Angestellte Borussias zu Nationalspielern: Lars Stindl (elf Länderspiele), Christoph Kramer (zehn) und Patrick Herrmann (zwei).