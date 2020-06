Borussias Abwehrchef : Darum glaubt Ginter, dass noch alles möglich ist

Foto: dpa, rwe gfh 17 Bilder Das ist Matthias Ginter

Mönchengladbach Wäre alles normal, hätte Borussias Abwehrchef Matthias Ginter Dienstag mit dem DFB-Team bei der Europameisterschaft gegen Frankreich gespielt. Wegen Corona ist aber Bundesliga. Hier ist der VfL Wolfsburg der Gegner. Der 26-Jährige hat die Champions League weiter im Blick.

Wäre die Welt in den vergangenen Monaten nicht aus den Fugen geraten wegen der Corona-Krise, hätte Matthias Ginter am Dienstagabend das erste Spiel der der Europameisterschaft gehabt. Dass Borussias Abwehrchef im Kader von Bundestrainer Joachim Löw einen Platz bekommen hätte und auch stets ein Startelf-Kandidat gewesen wäre, darf man voraussetzen. So hätte er auf den Abend hingefiebert, auf einen EM-Start, der es in sich gehabt hätte: Denn Weltmeister Frankreich wäre in München der erste Gegner der deutschen Mannschaft gewesen. Doch die EM wurde auf 2021 verschoben und spielt daher derzeit in den Gedanken Ginters „keine Rolle“. Er ist fokussiert auf den Job bei Borussia. Denn weil die Bundesliga wegen des Coronavirus zwischenzeitlich eine lange Pause einlegen musste, spielt Ginter am Dienstag trotzdem, indes statt gegen den Weltmeister eben gegen den VfL Wolfsburg.

Es geht um viel. Denn Ginter und seine Kollegen wollen in den letzten drei Spielen die Champions-League-Teilnahme klar machen. Und dazu müssen Punkte her. Somit ist der Anspruch für den Abend so, wie er auch gegen Frankreich bei der EM gewesen wäre: Es gilt, ein kompliziertes Spiel erfolgreich zu gestalten.

Foto: AFP/CHRISTOF STACHE 17 Bilder FC Bayern - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik

Die Ansätze, das auch in München hinzukriegen, waren absolut vorhanden. Für Ginter war es in der leeren Allianz-Arena wie für alle Borussen: Er hat sehr viel richtig gemacht im Topspiel. Der 26-Jährige gewann alle seine Zweikämpfe an diesem Tag und stellte zudem einen Bundesliga-Rekord auf, wie das Datenportal „Opta“ mitteilte. 123 Ballaktionen hatte Ginter in München, so viele wie kein anderer Bundesligaspieler, seitdem in der Saison 2004/2005 die detaillierte Datenerfassung eingeführt wurde.

Ginter wird dies mit einiger Zufriedenheit zur Kenntnis nehmen, doch würde er all die Ballkontakte wohl lieber eintauschen gegen zwei, die er nicht hatte. Zum einen beim 0:1 durch Joshua Zirkzee, als Ginter noch zwischen dem Torschützen und leeren Tor stand, nachdem Yann Sommer dem Münchener den Ball in den Fuß gespielt hatte. Doch Ginter hatte keine Chance, das Spielgerät zu erreichen. Und so war es auch in der 86. Minute, als Leon Goretzka den Ball ins Tor lenkte. Ginter versuchte noch als einziger im Zentrum gegen zwei Münchener zu verteidigen, konnte aber erneut nicht verhindern, dass dieser im Tor landete.