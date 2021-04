Borussias Innenverteidiger : Marathon-Mann Ginter geht in die Offensive

Mönchengladbach Borussias Abwehrchef spielt immer – und das zuletzt auch mit immer mehr Aktionen Richtung gegnerisches Tor – so wie beim zwischenzeitlichen 1:1 gegen Freiburg. Nach dem Sieg gegen den SC konnte Matthias Ginter sogar einmal zwei Tage durchschnaufen.

Mehrfachbelastung. Spiel auf Spiel. Corona-Stress. All das hat Matthias Ginter. Aber es stört Borussias Abwehrchef nicht. Er spielt und spielt und spielt. In der Bundesliga, wo er neben Christian Günter (Freiburg), Marvin Friedrich und Robin Knoche (beide Union Berlin) als einziger Feldspieler keine Saison-Minute verpasst hat, in der Champions League (acht Spiele), im DFB-Pokal (4) und im Nationalteam (9). 4243 Minuten verteilt auf 48 Pflichtspiele kommen zusammen beim 27-Jährigen, nur beim Länderspiel gegen Tschechien kam Ginter nicht zum Einsatz. Sieben Spiele stehen in der Liga aus, das macht dann, geht es weiter wie bisher, 55 Einsätze und fast 4900 Minuten von Anfang September bis Ende Mai. Und dann freut er sich auf die EM.