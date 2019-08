Borussias Abwehrchef : Ginter fordert Ruhe nach Balleroberungen

Mönchengladbach Gegen Schalke startete Borussia mit einem 0:0 in die neue Bundesliga-Saison. Matthias Ginter lobte hinterher die Arbeit gegen den Ball, fordert offensiv aber mehr Ruhe.

Beim ersten Spiel der neuen Bundesliga-Saison kam Borussia nicht über ein 0:0 gegen Schalke 04 hinaus. Alassane Plea ließ zwei große Möglichkeiten zum Sieg aus, darüberhinaus gab es kaum Chancen für die Gladbacher, die Kreativität vermissen ließen. In der Arbeit gegen den Ball war viel zu sehen von der neuen Spielidee von Marco Rose, mit dem Ball am Fuß war es jedoch noch zu wenig und zu hektisch. Das befand auch Matthias Ginter. Borussias Abwehrchef über ...

... die Defensive, die wie im Pokalspiel in Sandhausen (1:0) ohne Gegentor blieb: „Es ist klar, dass wir generell noch Zeit brauchen, und in dieser Phase ist es wichtig, dass wir defensiv stabil stehen und gute Ergebnisse einfahren, so holen wir uns auch das nötige Vertrauen. Ansonsten arbeiten wir an den Dingen, die uns noch fehlen.“