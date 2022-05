„Es war nicht leicht für mich“ : Friedrich spricht über seine schwierige Anfangszeit bei Borussia

Mönchengladbach Der im Winter von Union Berlin verpflichtete Verteidiger Marvin Friedrich hat sich nach zweimonatiger Zwangspause auskuriert und ist tatendurstig, wie er in einem Interview auf Borussias Vereinsseite klarmacht. Und er erklärt, warum er mit dem nächsten Gegner Frankfurt noch eine Rechnung offen hat.

Fast vier Monate ist Marvin Friedrich nun Borusse, so richtig angekommen ist der Verteidiger am Niederrhein jedoch noch nicht. Borussia holte ihn in der Wintertransferperiode von Union Berlin, um die Abwehr zu stärken, doch nach einer unglücklichen Startphase fehlte der 26-Jährige insgesamt fast zwei Monate, erst wegen einer Grippe und dann wegen einer Corona-Infektion. Seine Anfangszeit als Gladbacher war also zum Vergessen.

Doch Friedrich ist nun wieder da und bereit. „Mir geht’s wieder gut – zum Glück. Ich war ja jetzt ein bisschen länger raus aufgrund der Corona-Erkrankung und ein paar kleinen Problemen danach. Die Gesundheit geht nun mal vor, deswegen habe ich das alles komplett auskuriert. Jetzt bin ich wieder richtig fit“, sagte er nun in einem Interview auf der Gladbacher Vereinsseite. Darin sprach er erstmals über seine schwierige Startphase in Gladbach, unter anderem mit dem 1:2 im ersten Spiel gegen Leverkusen, dem Pokalaus in Hannover, der Halbzeit-Auswechslung in Dortmund und einer langen Krankheitspause.

Borussia hat Friedrich geholt, um die Abwehr robuster zu machen. Gerade gegen einen Gegner wie Eintracht Frankfurt, bei der Borussia am Sonntag (15.30 Uhr, Dazn) antritt, kann das helfen. Nico Elvedi fehlt gesperrt, und zuletzt gegen RB Leipzig erhielt Rückkehrer Friedrich den Vorzug vor dem zum SC Freiburg wechselnden Matthias Ginter, als Nico Elvedi Rot gesehen hatte. Friedrich als Elvedi-Ersatz, das könnte nun in Frankfurt von Beginn an der Fall sein, schließlich will sich Trainer Adi Hütter ein Bild der Anwärter für die künftige Borussia machen.

„Ich war eine lange Zeit raus, das war schon ungewöhnlich für mich, weil ich zuvor fast vier Jahre lang durchgespielt habe und nie Probleme hatte. Aber auch das gehört zum Fußballer-Leben dazu. Ich bin sehr froh, dass ich wieder zurück bin und es mir gut geht. Wir haben noch zwei Spiele, ehe die Saison zu Ende ist. Ich hoffe, dass ich jetzt noch ein bisschen Einsatzzeit bekomme“, sagte Friedrich.

Gegen RB machte er es in der Schlussphase gut und half, den 3:1-Sieg fix zu machen. Auf den Effekt des Erfolgs hofft er nun beim nächsten Gegner. „Wir können mit Selbstvertrauen nach Frankfurt fahren und brauchen uns dort nicht verstecken. Wir wollen dort die drei Punkte holen und so gehen wir das Spiel auch an“, sagte er.

Eine klare Ansage. Friedrich hat mit den Hessen quasi noch eine persönliche Rechnung offen. Mit Union Berlin verlor er in Frankfurt in der Hinrunde 1:2. Von daher weiß er auch, worauf es ankommt. „Wir müssen einfach dagegenhalten. Wir wissen, dass Frankfurt sehr körperlich spielt. Da müssen wir von der ersten Minute da sein, robust spielen und die Zweikämpfe annehmen. Zudem müssen wir wieder als Mannschaft verteidigen“, sagte Friedrich.