Winter-Zugang vor Comeback : Marvin Friedrichs undankbarer Start in Gladbach

Mönchengladbach Seit Jahren kam kein neuer Spieler in so schwierigen Zeiten bei Borussia an wie Marvin Friedrich. Zuletzt war er außen vor, nun winkt ihm gegen Bochum die Startelf, weil Nico Elvedi ausfällt. Warum es dabei eine Premiere geben könnte und wie oft Gladbach in der Abwehr umbauen muss.

Marvin Friedrich hat in zwei Monaten bei Borussia Mönchengladbach schon einiges kennengelernt und durchgemacht, doch der Platz auf der Bank gegen Hertha BSC war neu. Zwei Spiele hatte der 26-Jährige zuvor aufgrund eines Darminfekts verpasst, beim so wichtigen Duell im Abstiegskampf, das für Friedrich bis vor kurzem noch ein Derby mit Union Berlin gewesen wäre, stand er immerhin wieder im Kader.

Die Aussichten auf eine Startelf-Rückkehr gegen den VfL Bochum schienen gering zu sein: Erstmals seit 14 Partien spielte Borussia zu Null, zudem outete sich Adi Hütters Stellvertreter Christian Peintinger als Verfechter der Devise „Never change a winning team“. Aber nun dürfte Friedrich am Freitag (20.30 Uhr/Dazn) trotzdem beginnen, Nico Elvedis Corona-Infektion zwingt Borussias Trainerteam wieder einmal zum Umbau in der Defensive.

Im 30. Pflichtspiel der Saison bahnt sich die 15. unterschiedliche Besetzung der Abwehrkette an, nur zwei davon kamen häufiger als dreimal zum Einsatz. Auf Platz eins steht die Formation vom vergangenen Wochenende mit Jordan Beyer, Nico Elvedi und Matthias Ginter, die im Schnitt nur circa ein Gegentor pro Spiel zulässt und nun wieder auseinandergerissen wird. „Defensive Stabilität hat auch immer etwas mit personeller Stabilität zu tun“, sagte Sportdirektor Roland Virkus auf der Pressekonferenz vor dem Hertha-Spiel, an der es einiges zu kritisieren gab, doch dieser Punkt war schwer zu widerlegen.

Auf Platz zwei der Defensivreihen, die am häufigsten zusammengespielt haben, folgt die Dreierkette um Elvedi, Ginter und Friedrich, die nach dessen Verpflichtung Mitte Januar als Übergangs-Stammverteidigung galt. Nach Ginter kurzzeitiger Degradierung gegen Bayer Leverkusen, die Friedrich ein von großem Getöse begleitetes Debüt bescherte, durfte das Trio im DFB-Pokal gegen Hannover 96 (0:3) erstmals gemeinsam ran. So blieb es bis zu Friedrichs Auswechslung zur Pause bei Borussia Dortmund beim Stand von 0:2 (Endstand 0:6). Die Bilanz jenen fünf Spielen: ein Sieg, zehn Gegentore.

Info Alle Abwehr-Formationen mit mindestens drei Einsätzen Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) Beyer, Elvedi, Ginter: sechsmal - vier Siege, zwei Unentschieden, keine Niederlage Elvedi, Friedrich, Ginter: fünfmal - ein Sieg, ein Unentschieden, drei Niederlagen Scally, Elvedi, Ginter, Lainer: dreimal - ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage Bensebaini, Elvedi, Ginter: dreimal - ein Unentschieden, zwei Niederlagen Bensebaini, Elvedi, Ginter, Scally: dreimal - ein Sieg, zwei Niederlagen

Hinter Friedrich liegt einer der undankbarsten Starts, die ein neuer Borussia-Profi in den vergangenen Jahren erleben musste. Der scheinbar letzte Transfer der Ära Max Eberl war in Wirklichkeit bereits der erste der Post-Eberl-Zeit, weil der nunmehr ehemalige Manager die Verhandlung schon gar nicht mehr führte. Dann die Aufregung um Ginter, das Pokal-Aus in Hannover, zwei verursachte Elfmeter, die späte Niederlage gegen Ex-Klub Union, absoluter Abstiegskampf ab dem Spiel bei Arminia Bielefeld, die Klatsche in Dortmund und anschließend die krankheitsbedingte Pause – dass Friedrich aufgrund von Elvedis Ausfall die Startelf in Bochum winkt, ist seit einiger Zeit die erste richtig gute Nachricht für ihn.

Ausführlicher sprechen will Friedrich erst, wenn er richtig zurück ist. Bis dahin lässt sich nur mutmaßen, ob er und sein Bruder Steffen sich gegenseitig ihr Leid geklagt haben in letzter Zeit: Steffen ist seit seiner Kindheit Gladbach-Fan, checkte zu dessen Vertragsunterzeichnung mit Marvin im Hotel am Borussia-Park ein.

„Er ist als kleiner Junge immer schon im Gladbach-Trikot rumgelaufen und hat in Borussia-Bettwäsche geschlafen. Er hat sich riesig gefreut, dass es mit dem Wechsel geklappt hat“, sagte der Bundesliga-Profi Friedrich über den ehemaligen Regionalliga-Fußballer Friedrich im „Fohlenecho“. „Er musste mich nicht überreden, zu seinem Lieblingsklub zu wechseln. Ich weiß selbst, was Borussia für ein toller Traditionsverein ist.“

