Aretz steigt auf : Borussia strukturiert die Führungsebene um

Exklusiv Mönchengladbach Es geht im Jahr 2022 bei Borussia Mönchengladbach weiter mit wichtigen Personalentscheidungen. Der Verein beruft neben Roland Virkus und Stephan Schippers einen dritten Geschäftsführer - er ist bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten bei Borussia.

Borussia Mönchengladbach steht im Profikader vor einem Umbruch – und personelle Rochaden wird es auch in der Führungsetage geben. Wie unsere Redaktion erfuhr, steigt Markus Aretz, der bisherige Direktor Medien und Kommunikation, zum Geschäftsführer auf. Am Montag wurde die Personalie in einer Sitzung offiziell abgesegnet, offiziell verkündet hat der Verein sie noch nicht und wollte sie auf Nachfrage auch nicht bestätigen.

Am 30. Mai bei der Mitgliederversammlung wird das Podium im Borussia-Park damit an mehreren Stellen anders besetzt sein als im vergangenen Jahr. Sportdirektor Virkus wird seine erste große Rede in der neuen Funktion halten. Einen Spieltag vor dem Ende der Bundesliga-Saison steht bereits fest, dass Borussia nicht nur erneut den Europapokal, sondern erstmals seit elf Jahren auch einen einstelligen Tabellenplatz verpassen wird. Die Saison endet am Samstag (15.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Doch allzu ruhig wird es anschließend rund um den Verein nicht werden.