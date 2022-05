Wichtige Personalentscheidungen : Borussia bekommt dritten Geschäftsführer und neuen Vize-Präsidenten

Borussias Mediendirektor Markus Aretz steigt auf zum Geschäftsführer. Foto: imago sportfotodienst

Update Mönchengladbach Es geht im Jahr 2022 bei Borussia Mönchengladbach weiter mit wichtigen Personalentscheidungen. Der Verein beruft neben Roland Virkus und Stephan Schippers den bisherigen Mediendirektor Markus Aretz zum Geschäftsführer. Und es gibt einen neuen Vizepräsidenten.

Borussia Mönchengladbach steht im Profikader vor einem Umbruch – und personelle Rochaden gibt es auch in der Führungsetage. Wie unsere Redaktion am Montagabend exklusiv vermeldet hat, steigt Markus Aretz, der bisherige Direktor Medien und Kommunikation, zum Geschäftsführer auf. Am Montag war die Personalie in einer Sitzung des Präsidiums und des Aufsichtsrates abgesegnet worden, am Dienstag folgte die offizielle Bestätigung durch den Klub.

Der gebürtige Mönchengladbacher Aretz begann 1999 als Pressesprecher bei Borussia und war damit in der Bundesliga der dienstälteste seiner Zunft. Der 55-Jährige führte jedoch längst eine Abteilung mit Dutzenden Mitarbeitern. Die Leitung der Presseabteilung teilen sich künftig Lübbo Popken und Michael Lessenich, die beide bereits seit 2008 bei Borussia arbeiten.

Binnen wenigen Monaten waren beim Bundesligisten zwei Geschäftsführerposten vakant geworden. Zunächst verstarb im Dezember 2021 Vize-Präsident Siegfried Söllner im Alter von 79 Jahren, Söllner hatte auch als Geschäftsführer fungiert. Dann legte Max Eberl, zuständig für den Bereich Sport, Ende Januar 2022 überraschend seinen Posten nieder, der Vertrag ruht offiziell. Auf ihn folgte Roland Virkus, der im März an Eberls Stelle auch als Geschäftsführer ins Handelsregister eingetragen wurde. Neben Virkus und Stephan Schippers wird Aretz damit der dritte reine Geschäftsführer.

Wie unsere Redaktion berichtet hatte, wird der vakante Posten des Vize-Präsidenten ebenfalls nachbesetzt: Stefan Stegemann wurde am Montag vom Aufsichtsrat gewählt und bildet mit Präsident Rolf Königs, Vize-Präsident Rainer Bonhof und dem einfachen Präsidiumsmitglied Hans Meyer das Präsidium. Der 58-jährige Stegemann ist Vorsitzender der Geschäftsführung bei der Sonepar Deutschland GmbH, Borussias Co-Sponsor und Trikotärmelsponsor, sowie Präsident für Nord- und Zentraleuropa beim französischen Elektrogroßhändler. Mitglied bei Borussia ist Stegemann laut Mitteilung seit 2012.

„Mit diesen Personalentscheidungen nehmen wir notwendige Neubesetzungen in der Vereinsführung vor und stellen uns breiter auf“, wird Präsident Königs zitiert. „Wir freuen uns, dass wir in Dr. Stefan Stegemann einen langjährigen Partner und Freund der Borussia für die Mitarbeit im Präsidium gewinnen und in Markus Aretz einen leitenden Mitarbeiter des Klubs mit großer Erfahrung auf dem wichtigen Feld der Kommunikation im Fußball zur Geschäftsführung hinzunehmen können.“