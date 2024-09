Nur noch knapp 140 Millionen Euro Gladbachs Marktwert ist der niedrigste seit neun Jahren

Die Ursache für die fast gleiche Bewertung zweier Mannschaften, von denen eine Dritter (2014/15) und eine Vierzehnter (2023/24) wurde, ist die Inflation der Transfersummen und damit auch der Marktwerte. Am Ende der Saison 2014/15 lag der Gesamtwert der Bundesliga auf Transfermarkt bei 2,5 Milliarden Euro. Mittlerweile sind es 4,4 Milliarden. Gladbachs aktueller Marktwert ist also definitiv nicht mit dem Wert aus 2015 zu vergleichen. Dazwischen liegt der Höhepunkt eines jahrelangen Anstiegs bedingt durch sportlichen Erfolg, in dreieinhalb Jahren ging es wieder bergab.